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مصطفى الآغا:”صلاح مَوهبة لكن المُعجزة والتاريخ لمَحرز”

الرياضة
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مصطفى الآغا:”صلاح مَوهبة لكن المُعجزة والتاريخ لمَحرز” رياض محرز
بقلم وليد كويني

أثنى الإعلامي العربي مصطفى الآغا، على تتويج محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في “البرمير ليغ”، مذكرا بإنجاز الجزائري رياض محرز.

وأشاد مقدم برنامج “صدى الملاعب”، اليوم الإثنين، على نجم ليستر سيتي بمنشور يحمل صورة محرز على صفحته الخاصة على “أنستغرام”.

قائلا:”نشيد جداً بموهبة وانجاز محمد صلاح ولكن لا ننسى أن المعجزة والتاريخ بدآ مع رياض محرز”.

“حين نال لقبي الدوري وأفضل لاعب  مع فريق مغمور  والإثنان فخر لنا”.

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