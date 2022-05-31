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قناة النهار

مصطفى العريبي: أطالب السلطات بمراقبة السوشيال ميديا بسبب الإنتقادات الجارحة ضد الفنان

بقلم قناة النهار
مصطفى العريبي: أطالب السلطات بمراقبة السوشيال ميديا بسبب الإنتقادات الجارحة ضد الفنان
فن
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رابط دائم : https://nhar.tv/RGSWx
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