مصطفى العياضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد مجددا 

مثُل صبيحة الاثنين والي تيبازة السابق مصطفى العياضي أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص في الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد. ويتم السماع والتحقيق مجددا مع المتهم الموقوف بسجن القليعة فيما يتعلق بقضية منحه لعقار بدون وجه حق لأحد رجال الأعمال، عندما كان يشغل منصب والي ولاية مدية سابقا.

ويواصل قاضي التحقيق السماع لمصطفى العياضي في الموضوع الى حين انتهاء التحقيق.وسبق لمصطفى العياضي وأن أدين من قبل محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا من خلال منحه لعقار سياحي بدون وجه. ووجهت لمصطفى العياضي، تهم تتعلق بالفساد وهي منح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. كما وجهت له تهمة التبديد العمدي لممتلكات عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.