مصطفى باشا.. ملعب فرحاني ومصنع الاسمنت بالرايس حميدو ضمن 100 نقطة سوداء مهددة بالطوفان

حددت مصالح الحماية المدنية بالعاصمة أزيد من 100 موقع، يقع بإقليم 39 بلدية، على شكل نقاط سوداء مهددة بالفيضانات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قامت مصالح الحماية المدنية بتبليغ مصالح الولاية بتلك النقاط السوداء، في إطار الترتيبات لمواجهة الفيضانات.

ومن بين تلك النقاط السوداء،تتخوف الحماية المدنية،من إمكانية حدوث فيضانات،على مستوى الأحياء السكنية المحاذية للأودية،على غرار أودية الحراش،الحميز وبني مسوس.

كما تتخوف الحماية المدنية،من احتمال حدوث تراكم المياه على مستوى خط ترامواي في الجهة الشرقية للعاصمة،وأيضا بالبنايات العتيقة مثل القصبة.

وبحسب مصالح الحماية المدنية، فإنه توجد أيضا نقاط سوداء قرب مستودع الحافلات التابع لمؤسسة “إيتوزا” وأيضا قرب مستشفى مصطفى باشا.

وإلى جانب ذلك، حذرت الحماية المدنية من وجود نقاط سوداء عبر بلديات المقاطعة الإدارية لباب الوادي مثل ملعب فرحاني.

وفي بولوغين، تتواجد نقاط سوداء على مقربة من الثانوية التقنية غنام الجيلالي وبالرايس حميدو، وتحديدا قرب مصنع الإسمنت.

كما ضمت القائمة الموجهة لمصالح ولاية الجزائر بلديات باب الزوار وحسين داي وبرج الكيفان وبلوزداد،بالاضافة إلى بلديات الحراش والرغاية والرويبة.