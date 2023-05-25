مصطفى بسكري يقوم بزيارة تفقدية لأكاديمية سيدي بلعباس

قاد المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، أمس الأربعاء، زيارة تفقد، ومعاينة إلى أكاديمية “الفاف” بسيدي بلعباس.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، كان المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، مرفوقا في هذه الزيارة بمساعده زهير جلول.

وتفقد بسكري في زيارته، جميع المرافق التابعة لهذه الأكاديمية، قبل اجتماع بمديري الأكاديمية عيسى قادا، أين تلقى عرضا مفصلا عن تسيير الأكاديمية، والنتائج المحققة.

وتدخل هذه المهمة التي قام بها المدير الفني الوطني، ضمن مشروع توحيد، وإعادة بعث اكاديميات الفاف في موسم 2023-2024.