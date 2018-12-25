مصطفى بوسعيدة السفير الليبي بموسكو ينفي إتهمات التحرش الجنسي

نفى القائم بأعمال السفارة الليبية بموسكو مصطفى بوسعيدة ، المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام حول طرده من العمل بتهمة التحرش الجنسي بموظفة.

وقال مصطفى بوسعيدة، إن ما جاء في تلك التقارير الإعلامية، اتهامات مفتعلة تحمل طابعا مأجورا.

وهدفها الإضرار بالعلاقات الروسية – الليبية وتشويه سمعته كونه شخصية سياسية من المستوى الرفيع.

وقال السفير انه يتعرض لعدة اتهامات مزيفة من قبل أشخاص مأجورين حاقدين لأنه يتمتع بوطنية ويقوم بمهام عمله على أكمل وجه.

وانه يتعرض للتشويه من قبل بعض الأشخاص فاقدين للوطنية على حد قوله.