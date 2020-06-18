مصطفى: “تألمت للطريقة التي انتهت بها مسيرتي مع الخضر”

أبدى الدولي الجزائري السابق، مهدي مصطفى، لاعب نادي بيزيي الفرنسي، حسرته وتأثره، للطريقه التي أنهى بها مشواره مع المنتخب الوطني، وحمّل اللوم للناخب الوطني السابق كريستيان غوركيف.

وقال مهدي مصطفى، في تصريح للإذاعة الفرنسية “RFI”: “كنت أتمنى أن أواصل قليلا مع جيلي، لكن تألمت، كوني كنت من بين القلائل الذي لم يتم استدعائهم من جديد”.

وأضاف: “لا أدري إذ كان السبب كوني أمضيت في تلك الفترة مع نادي لوريون، وربما كان غوركيف على خلاف معهم، لا أدري، رغم أن المنتخب الوطني اتصل بي خلال الصيف، أعلموني أنهم يعتمدون دائما علي”.

وتابع مهدي مصطفي: “لن أعرف السبب أبدا، لكني لا أريد العيش بهذا الأسف، أنهيت مسيرتي الدولية، ببلوغ الدور الـ1 في كأس العالم أمام ألمانيا، هذا ما أريد تذكره، رغم أن الأمر كان صعبا ومخيبا للآمال بالنسبة لي لترك عائلة المنتخب الوطني”.