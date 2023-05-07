مصطفى جيداوي يحفّز لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

قام رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى جيداوي بزيارة جامع الجزائر مرفوقا بلاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.

واغتنم مصطفى جيداوي الفرصة لتهنئة القائد مسلم أناتوف ورفقائه عقب التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

كما قدّم رسالة تحفيزية لأشبال المدرب ارزقي رمان قبل مواجهة المغرب في الدور المقبل بقسنطينة.

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