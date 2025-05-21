مصطفى حيداوي يفتتح التجمع الطلابي الوطني

أشرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على افتتاح أشغال التجمع الطلابي الوطني المنعقد بالمركز الجامعي لتيبازة، والمنظم من قبل الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. وسط حضور نوعي لشخصيات سياسية وأكاديمية وطلابية وازنة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد الوزير حيداوي بالدور التاريخي والمستمر الذي يؤديه الطلبة الجزائريون في الدفاع عن قضايا الوطن. مؤكداً أنهم ظلوا عبر مختلف المراحل قوة فاعلة في صناعة التحولات الوطنية، وركيزة أساسية في مسار التنمية الشاملة، بما يمتلكونه من طاقات اقتراحية وقدرات إبداعية تتماشى مع متطلبات العصر.

وفي سياق حديثه عن التحديات الراهنة، شدّد الوزير على أن تحقيق السيادة الرقمية لا يمكن فصله عن وجود إعلام وطني مسؤول وشباب متمكن. من أدوات التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أهمية تمكين الشباب من مواجهة الشائعات ومخاطر الهجمات السيبرانية التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الوطني.

من جهته، عبّر رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، مولاي أبوبكر. عن تقديره الكبير للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون. إلى الطلبة بمناسبة عيد الطالب. واصفاً إياها بأنها تعبير صادق عن إيمان الدولة بالدور المحوري للطلبة في بناء الجزائر الجديدة.

وأكد مولاي، في هذا الإطار، التزام الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين الكامل بالانخراط في مسار الإصلاحات الوطنية. ودعم السياسات الرشيدة التي أقرها رئيس الجمهورية، تجسيداً لقيم المواطنة ووعياً بواجبهم في خدمة المصلحة العليا للبلاد.

وفي معرض تناوله للتحديات الرقمية، أشار رئيس الرابطة إلى أن الطفرة التكنولوجية المتسارعة تضع الطلبة أمام مسؤوليات مضاعفة. تقتضي التحصن بالوعي والمعرفة، والانخراط في جهود تعزيز ثقافة الأمن السيبراني. ومواجهة حملات التضليل والشائعات التي تستهدف وعي الشباب واستقرار المجتمع. داعياً إلى ترسيخ إعلام وطني نزيه ومسؤول، يكون خط الدفاع الأول في حماية الرأي العام.