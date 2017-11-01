قال مصطفى خياطي على امواج القناة الإذاعية الثالثة إن 70 إلى 80 بالمائة من المخدرات التي تم ضبطها في الجزائر تأتي من البلد المجاور المغرب.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ان المخدرات المضبوطة تعد “عدوانا كيمائيا” حقيقيا من دولة الى اخرى .

مؤكدا أنه من حق الجزائر أن تناشد الأمم المتحدة بهذه المشكلة.

وأضاف خياطي “إن هذا العدوان يعد أكثر خطورة من العدوان المسلح، إذ أن المخدرات تؤثر على السكان الأكثر حساسية.

وكذا الشباب الذين يتراوح سنهم من 15 إلى 30 عاما”.

مضيفا أن مناشدة الأمم المتحدة في هذه القضية هي الطريقة الأكثر سلمية التي يمكن أن تستخدمها دولة مسؤولة مثل الجزائر.