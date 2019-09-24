مصطفى خياطي: “فصل الأطفال حديثي الولادة عن أمهاتهم سبب كارثة الوادي”

قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، اليوم الثلاثاء، أن عدم مراعاة الإجراءات المتخذة مسبقا في مستشفيات الولاة يكون في غالب الأحيان سببا في وقوع حوادث مميتة.

وقال خياطي في تصريح لـ “النهار” أن فصل الأطفال حديثي الولادة عن أمهاتهم كان سبب تسجيل ولاية الوادي للحصيلة المأساوية اليوم والتي أسفرت عن وفاة 8 أطفال حديثي الولادة.

وأوضح ذات المتحدث أنه لا يجب في كل حال من الأحوال وضع الأطفال حديثي الولادة في غرف مغايرة لتلك التي تتواجد فيه أمهاتهم، إلا في حالة الولادة القيصرية.

مشيرا في السياق ذاته أن مبادرة اليونيسيف “مستشفى صديق الأطفال” تنص على ذلك والجزائر أعربت عن اتبعاها منذ 10 سنوات.

وأكد مصطفى خياطي أن مبادرة اليونيسف هذه كانت بهدف المباشرة في عملية إرضاع الأمهات لأولادهن مباشرة بعد الولادة.

وتأسف مصطفى خياطي لتواصل سلسة المشاكل في المنظومة الصحية بالجزائر، وعدم وجود أي نية من قبل المسؤولين في إيجاد حلول لها.

كما دعا مصطفى خياطي إلى ضرورة احترام معايير بناء المستشفيات في الولايات الجنوبية للبلاد، والإقتداء بنماذج الدول المتقدمة.

وحمل مصطفى خياطي مسؤولية الحوادث المميتة إلى قرارات وزارة الصحة التي تتسم في غالب الأحيان بالسياسوية بعيدا عن المنطق.

كما دعا مصطفى خياطي إلى الاستعجال في أخذ قرار المنع النهائي للسماح باللجوء للعلاج في الخارج، ليتم الالتفات لإعادة تنظيم المستشفيات المحلية.