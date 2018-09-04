مصطفى خياطي: وفاة الأستاذة كان بسبب إهمال الطاقم الطبي واللامبالاة

قال مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، أن الوقاية لا تنال حظا وافرا في المنظومة الصحية بالجزائر.

مشيرا خلال إتصال هاتفي بـ”النهار” أن الوقاية لا تنال إلا 3 بالمائة من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وهو غير كاف.

مضيفا أن الإخفاقات التي نراها هي مسؤولية مدير الصحة والمستشفى وتطرح بشدة بعدما تم الفشل في إنقاذ الأستاذة.

مؤكدا أن المصل المضاد للسعة العقارب يجب أن يكون متوفرا في كل العيادات خاصة في الولايات الجنوبية.

خاصة وأن الأستاذة المصابة بلسعة العقرب لم تتلقى العلاج الأولي وهو المصل في الساعتين الأولى من اللدغة بحجة إنعدامه.