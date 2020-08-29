مصطفى خياطي يصدر كتابه الجديد”علي رضا الجزائري حاكم طرابلس”

اصدر البروفيسور مصطفى خياطي كتابه الجديد و الذي يحمل عنوان “علي رضا الجزائري حاكم طرابلس”،و تطرق فيه البروفيسور لمسار شخصيتين جزائريتين فذتين من القرن ال19 برزتا في الخارج في مجال الحكم والدبلوماسية والقيادة العسكرية.

ويعود هذا الكتاب الذي يظم 120 صفحة لمسار علي رضا الجزائري (1820- 1876) وهو كاتب و رجل استراتيجي و قائد عسكري و وسيط وحاكم طرابلس خلال العهد العثماني، وكذا حياة والده حمدان بن عثمان خوجة (1773- 1842) وهو كاتب ومستشار صحة لدى “الباب العالي” بإسطنبول.

كما أصدر البروفيسور كتاب “اتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء” الذي دعا فيه آنذاك لترقية طرق الوقاية من الأوبئة وضرورة العمل بالعزل الصحي، وقد أعيد إصداره مؤخرا من قبل جامعة الجزائر.

ونشر في وقت سابق عملا بالعربية الدارجة مترجما إلى الفرنسية بعنوان “تذكارات من رحلة إلى قسنطينة” سرد فيه رحلته مع والده إلى عاصمة الشرق الجزائري ولقائه بأحمد باي عام 1832.

ومن اصدارات مصطفى الخياطي الطبيب و الباحث والمدرس بجامعة الجزائر العديد من الأعمال حول تاريخ الجزائر وتاريخ الطب الجزائري بما في ذلك “تاريخ الطب في الجزائر من العصور القديمة وحتى يومنا هذا” (2003) و”المآزر البيضاء والثورة” (2011) و”تاريخ الأوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية في الجزائر” (2011) و”الجزائريون ضحايا الإشعاعات النووية: جريمة دولة “(2018) بالإضافة إلى “نساء تركن بصمات في تاريخ الجزائر” الذي صدر في جويلية الماضي.