مصطفى روبايين يترأس تكتلا للمؤسسات والمنظمات الإقتصادية

تم اليوم تعيين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين رئيسا لتكتل اقتصادي جديدة يضمن المؤسسات الإقتصادية وأصحاب حرف وجمعيات اقتصادية.

وكشف روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين”، أنه وعقب الإجتماع الذي تم اجراؤه اليوم بمقر المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف و الذي ضم عددا من رؤساء الجمعيات والمنظمات و النقابات التي تهتم بالجانب الإقتصادي تم تشكيل تكتل اقتصادي يترأسه هو شخصيا

وأكد ذات المتحدث، بأن هذا الكيان الإقتصادي الجديد يضمن جمعيات ومؤسسات اقتصادية تعمل على المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني ودراسة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات.

وأضاف ذات المتحدث، بأن هذا التكتل الجديد سيعمل على تحديد المشاكل واقتراح حلول للمؤسسات التي تتخبط في وضع اقتصادي صعب لإخراجها من الأزمة.