قناة النهار مصطفى زبدي :” أسعار اللحوم والبيض أصبحت جنونية !!” بقلم قناة النهار نشر في 16 أكتوبر 2022 - 11:14 تجارة شارك غرِّد أرسل 105 0 مصطفى زبدي :” أسعار اللحوم والبيض أصبحت جنونية !!” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/Vz5mX اقرأ أيضا برمجة رحلات مباشرة للعمرة من مطار قمار بالوادي إلى مكة المكرمة قناة النهار 04 أكتوبر تصريحات الشارع الجزائري حول قرار السماح بإستيراد السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 09 أكتوبر جزائريون: مشروع فتي في طريق النجاح قناة النهار 03 أكتوبر النعامة: إنطلاق عملية جني البطاطا وتوقعات إنتاج 400 قنطار في الهكتار بصفيصيفة قناة النهار 06 أكتوبر أرشديني : فسدت تربية وليدي قناة النهار 16 أكتوبر شاهد.. الصور الأخيرة لحالة أرضية ملعب براقي قناة النهار 26 سبتمبر أمن العاصمة يطيح بشبكة إجـ ـرامية تتاجر بالمـ.ـخدرات الصلبة على مستوى باب الوادي قناة النهار 28 سبتمبر دلال خير: شاب عاش حياته مع ورم خبيث.. حالته الصحية تزداد تعقيدا ويحتاج علاج في أقرب وقت قناة النهار 07 أكتوبر حكاية نجاح: شاهد.. أمير نابغة وموهبة في الحساب الذهني "السروبان" قناة النهار 28 سبتمبر دلال خير: شاب تعرض لحادث سقوط قلب حياته رأسا على عقب.. يطلب من المحسنين مساعدته في العلاج قناة النهار 07 أكتوبر