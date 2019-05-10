مصطفى زبدي: “يجب ترسيخ ثقافة المقاطعة الآنية للأسعار المرتفعة لدى المستهلك”

يرى رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي،أنّه يجب ترسيخ ثقافة المقاطعة الآنية للمنتوجات المرتفعة لدى المستهلك للقضاء على المضاربة.

وقال زبدي في اتصال مع النهار، إنّ الجمعية تسعى لاطلاق حملات دائمة لمقاطعة المنتوجات ذات الأسعار العالية وذلك للقضاء على المضاربة .

كما اقترح زبدي، أن تكون المقاطعة بإقتناء جزء من المنتوج اذ كان أساسي وواسع الاستهلاك،

داعيا المستهلكين إلى ان تصبح المقاطعة سلوك دائم وليس ضرفيا .

كما أشار المتحدث، أنّ المنظمة لم تقم بدعوة رسمية لتنظيم حملات مقاطعة لأي منتوج في الوقت الحالي، على غرار التي قامت بها بخصوص مقاطعة السيارات والدواجن .