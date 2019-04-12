مصطفى سبع: ” عشنا الجحيم في مقرة وتعرضنا للضرب المبرح”

إشتكى مدرب فريق مولودية السعيدة، مصطفى سبع، من الجحيم الذي عاشه فريقه خلال المباراة التي جمعته بفريق نجم مقرة في إطار الجولة الـ27 من الرابطة الثانية.

ونزل مصطفى السبع ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن التجاوزات الخطيرة التي حدثت بملعب مدينة مسيلة قائلا:

“منذ دخولنا إلى الملعب كان هناك حوالي 50 عون ملعب، وقاموا بالإعتداء علينا قبل إنطلاق اللقاء، وكنت متفاجئ بهذا التصرف”.

وأضاف: ” أؤكد لكم أن أعوان الملعب هم الذين إعتدوا علينا خلال هذا اللقاء..كما تعرضت لضرب مبرح من طرف بعض الأطراف ما تطلب نقلي مباشرة إلى المستشفى”.