مصطفى شعبان بدور تاجر سمك فقير في مسلسله الرمضاني

يجسد الممثل المصري مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك. يعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك.

مسلسل “المعلم” بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى. سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم. وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل “بابا المجال”. وشارك فى بطولته سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد. رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان. أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.