مصطفى غير هاك لتلفزيون “النهار”:ماعندي فايس بوك ما عندي انستغرام وخاطيني المشاكل

أكد الفنان الكوميدي مصطفى هيمون، المعروف بمصطفى غير هاك، انه لا يملك حسابا أو صفحة خاصة، على الفايسبوك أو انستغرام.

وصرح لـ “النهار” ببرنامج “بريك فاست”، “خاطيني المشاكل، ماعندي فايس بوك، ماعندي انستغرام، ما نسحق يكونوا عندي فيهم غير المشاكل”.

وأكد ذات المتحدث “أنا لا اتحمل مسؤولية أي مشكل من أي صفحة تحمل اسمي أو صورتي”.

وتابع “أؤكد أنني لا أملك أي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، نبغي نهرب من المشاكل ونكون صافي ووافي.”

تجدر الاشارة الى ان الفنان الكوميدي مصطفى هيمون شارك هذا الصباح في برنامج “بريك فاست” مع الشيف جبالي.

وقد قدما طبقا من اشهر الاطباق الجزائرية المعروفة في الغرب الجزائري.