مصطفى قمر “فارس بلا جواد” في رمضان

بدأ الفنان مصطفى قمر، تصوير دوره في مسلسل “فارس بلا جواز” والذي من المقرر عرضه في رمضان القادم، ويشاركه البطولة كل من محمد ثروت وطارق عبد العزيز.

يشار إلى أن مصطفى قمر، قدم مسلسل “علي يا ويكا” عام 2006، مع داليا البحيري وزينة وحسن حسني، وبعدها ظهر النجم في عدد من المسلسلات كضيف شرف.

ومن بين المسلسلات “لحظات حرجة” عام 2006، والمفتش كورومبو، و”منتهي العشق” عام 2010، “زهرة وأزواجها الخمسة” عام 2010.

وكان آخر ظهور للنجم مصطفى قمر في الدراما عام 2017 في مسلسل “في اللالالاند” مع الفنانة دنيا سمير غانم.

وكان قمر قد احتفل منذ ايام بتحقيق حلمه وافتتاح أكاديمية قمر ونشر صور جديدة له من داخل الأكاديمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق مصطفى قمر على الصور قائلًا: “أكاديمية قمر.. المشروع ده كان حلم بقاله سنين”.