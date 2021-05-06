مصطفى كمال من المدية: يجب تسخير كل الامكانيات للخروج من الوضعية الحالية

قام وزير الموارد المائية، مصطفى كمال اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى ولاية المدية حيث وقف على وضعية مدينة بني سليمان.

كما تفقد الوزير، الوديان المجاورة بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها الولاية في الآونة الأخيرة.

وأكد كمال، بضرورة تسخير كافة الإمكانيات للخروج السريع من الوضعية وتقديم الدعم لجهود السلطات المحلية والسعي لتصريف المياه من السكنات.

وأعطى الوزير تعليمات، بإعداد دراسة جذرية، بمشاركة المختصين والخبراء، لكل ما يتعلق بالفيضانات وتحيين المخططات القديمة.

وتم تكليف المدير العام للديوان الوطني التطهير بالشروع في تنقية واد عليم بصفة استعجالية مع تحديد حجم الأضرار.