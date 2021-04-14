مصطفى معزوزي: “”الطماطم بأكثر من 150 دينار.. وأسعارها ستنخفض إلى 60 دينارا قبل نهاية الأسبوع”

“الوسطاء يتحمّلون مسؤولية رفع أسعار الطماطم إلى حدود 180 دينار”

كشف رئيس المجلس الوطني لشعبة الطماطم، مصطفى معزوزي، بأن أسعار الطماطم ستنخفض من جديد إلى حدود 60 دينارا قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأفاد مصطفى معزوزي في اتصال لـ”النهار“، بأن سبب بلوغ أسعار الطماطم حدود 180 دينار جزائري، يرجع إلى عدة أسباب، على غرار كثرة الطلب من طرف المستهلك الجزائري على هذا المنتوج الفلاحي خلال أولى أيام شهر رمضان، مما أدى بالوسطاء وتجار الجملة إلى رفع هوامش ربحهم إلى عدة أضعاف، مضيفا بأنه ليس للفلاح أي مسؤولية في رفع الأسعار، موضحا أن مهنة الفلاح تتمثل في جني المحاصيل وتقديمها للوسيط الذي يقوم بعملية التسويق وتحديد أسعار المنتوجات الفلاحية حسب الطلب عليها في أسواق الجملة والتجزئة.

وبخصوص كمية إنتاج الطماطم، أكد رئيس المجلس الوطني لشعبة الطماطم، بأن كمية الإنتاج تبلغ 20 مليون طن بين الطماطم الصناعية والموجهة للاستهلاك.

وأضاف ذات المتحدث، بأن إنتاج الطماطم يستمر طوال السنة بنوعيه التقليدي وبالبيوت البلاستيكية، نافيا أي ادعاءات بأن ارتفاع أسعار الطماطم الحالية مرده ضعف الإنتاج أو اعتبار أن الطماطم المطروحة في السوق حاليا خارج موسمها.

وفيما يتعلق بوفرة المنتوج وكسر أسعاره خلال المواسم القادمة، أوضح معزوزي بأن شعبته ستشجع الفلاحين على ضرورة زراعة الطماطم ذات الاستعمال المشترك، سواء الصناعية أو الموجهة للاستهلاك تفاديا لاختلال في كميات الإنتاج لكلا النوعين.