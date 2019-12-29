مصطفى مقيدش: إستعادة الأموال المكدسة خارج البنوك أولوية الحكومة

الوطني
  • -
  • 0
مصطفى مقيدش: إستعادة الأموال المكدسة خارج البنوك أولوية الحكومة
بقلم فوزية مسعدي

إعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، مصطفى ميقدش، ، أن الحكومة الحالية أمام رهان إستعادة الأموال المكدسة خارج البنوك.

وقال مقيدش، في تصريح  للإذاعة الوطنية اليوم، أن أولوية الدولة الآن وقبل الحديث عن أي حل آخر، هي كيفية إستعادة الأموال المكدسة في البيوت والحاويات بعيد عن النطاق الرسمي.
مشيرا في السياق ذاته أن التهرب الجبائي أصبح بمثابة رياضة وطنية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طرق إستقطابه.

كما دعا أيضا إلى وضع الآليات المناسبة ومنح ضمانات سياسية وبنكية لنشر الثقة بين البنوك وأصحاب هذه الأموال.

وشدد نفس المتحدث على إنتهاج سياسة التشاور بين الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين للخروج من الأزمة الحالية.

وأشار أن هذه السياسة يجب أن تحمل حلولا على المدى البعيد.

مشيرا أن ضعف الجزائر ليس فقط في هشاشة مؤسساتها السياسية بل وأيضا في هشاشة مؤسساتها الإقتصادية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=747589

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com