مصطفى مقيدش: إستعادة الأموال المكدسة خارج البنوك أولوية الحكومة

إعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، مصطفى ميقدش، ، أن الحكومة الحالية أمام رهان إستعادة الأموال المكدسة خارج البنوك.

وقال مقيدش، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم، أن أولوية الدولة الآن وقبل الحديث عن أي حل آخر، هي كيفية إستعادة الأموال المكدسة في البيوت والحاويات بعيد عن النطاق الرسمي.

مشيرا في السياق ذاته أن التهرب الجبائي أصبح بمثابة رياضة وطنية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طرق إستقطابه.

كما دعا أيضا إلى وضع الآليات المناسبة ومنح ضمانات سياسية وبنكية لنشر الثقة بين البنوك وأصحاب هذه الأموال.

وشدد نفس المتحدث على إنتهاج سياسة التشاور بين الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين للخروج من الأزمة الحالية.

وأشار أن هذه السياسة يجب أن تحمل حلولا على المدى البعيد.

مشيرا أن ضعف الجزائر ليس فقط في هشاشة مؤسساتها السياسية بل وأيضا في هشاشة مؤسساتها الإقتصادية.