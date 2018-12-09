مصطفى ناصي: التحالف الرئاسي يستنكر تسويق ثقافة النكران والجحود

صرح النائب بالتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ناصي، أن التحالف الرئاسي يستنكر بشدة والتي تقف وراءها أطراف تسوق لثقافة النكران والجحود

وأورد في تصريح للنهار، اليوم الأحد، أن التحالف الرئاسي، يستهجن الأطروحات المثبطة والانهزامية، التي لا غاية منها سوى تعطيل البلاد.

وقال إنه مستعد لدراسة الاقتراحات أو المبادرات السياسية الهادفة إلى تعميق واستكمال مسار الاصلاحات السياسية.

والتي باشرها الرئيس بوتفليقة، وكذا تجديد المشروع الاقتصادي لمستقبل الجزائر.

بالإضافة إلى تعزيز التقدم المشهود الذي عرفته الجزائر خلال العقدين الاخيرين.

وأكد أن التحالف الرئاسي يجدد دعمه المطلق للرئيس بوتفليقة ويؤكد انخراطه الكامل في مواصلة التقدم في درب التشييد.

وأضاف ” إن المناورات السياسوية التي تستهدف استقرار البلاد وتحاول النيل من عزيمة الشعب، من خلال طروحات تختزل رهانات الحاضر والمستقبل، لن تنال من عزمنا.”