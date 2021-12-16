مصطفى هيمون..الحكم البولندي كان مريض بالضرسة

عبّر الممثل الكوميدي القدير، مصطفى هيمون، عن فرحته بتأهل المنتخب الوطني للمحليين، إلى نهائي كأس العرب. وكشف مصطفى “غير هاك” أنه كان يعلم أن الخضر سيفوزون في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب القطري.

كما تطرق مصطفى هيمون، خلال مشاركته في النهار “breakfast”، إلى قضية الحكم البولندي خلال مباراة الخضر أمام قطر. حيث قال هيمون، إن الحكم البولندي كان يعاني من ألم في الضرس، مما أجبره على نسيان حالته الوقت الإضافي.

في حين أكد الممثل الفكاهي، “عندنا ثقة في المنتخب والحمد لله دعوة الخير، والجزائر عمرها ما طيح وفرحونا وحمرولنا”. كما أشار مصطفى هيمون، إلى أن “الجزائر فازت بالكأس أمام المغرب“.

ويبدو أن الحكم البولندي سيمون مارسينياك أراد بكل ما أوتي من قوة أن يحرم الخضر من المرور لنهائي مونديال العرب.

المواجهة التي تدخل لحساب الدور نصف النهائي شهدت اضافة الحكم البولندي لـ9 دقائق كاملة كوقت اضافي.

ولم يكتف الحكم البولندي بهذا فقط بل احتسب هدفا خياليا لقطر سجله مونتاري عدلت منه قطر النتيجة. وبعد نهاية الدقائق ال9 أضاف الحكم عشرة دقائق آخرى لتنتهي المباراة في الدقيقة الـ90+19.

وعن سر ضحكته الدائمة، قال الممثل القدير، إنه دائما ما يكون مبتسم، مردفا “عندما أكون في حالة يرثى لها لا أخرج من المنزل”. لأن –حسبه- “من الضروري أن تلتقيالمواطن بفرحة وابتسامة وهذه هي ضريبة الشهرة”.

وبخصوص جديده الفني، كشف مصطفى “غير هاك”، أنه تلقى الكثير من العروض في التمثي الهزلي الكوميدي. مضيفا أنه يمكن أن يتقمص عديد من الأدوار على غرار الدراما.

وفي حديثه، شكر مصطفى هيمون قناة النهار وما تقدمه، حيث قال “أنا أقلق باش انفوت فهاذ القناة نحبكم بزاف قناة النهار”. مضيفا “انا لوكان نلقى سكنة في القناة انجي نسكن”.

المنتخب الجزائري يتأهل الى نهائي كأس العرب

كما احتفلت عناصر المنتخب الوطني الجزائري بطريقتها الخاصة بعد تجاوز قطر ووصولها لنهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

ومباشرة بعد صافرة الحكم النهائية بفوز الخضر بهدفين لهدف وحيد توجه زملاء يوسف بلايلي نحو المدرجات الخاصة بأنصارهم.

حيث حمل أحد اللاعبين علم فلسطين للتعبير عن مساندة الجزائر للقضية الفلسطينية مثلما يحدث دائما. وجرت مواجهة الدور نصف النهائي بملعب الثمامة ليضرب الخضر موعدا في النهائي للمنتخب التونسي.

كما قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز المحقق أمسية الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

وسجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة. قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7

وتمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي. ويضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت بملعب البيت.

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