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قناة النهار

مصطفى هيمون يعزي في وفاة الممثل فريد الروكور.. “كان مهمش في التمثيل.. عيب عليكم مدوا قيمة للفنان”

بقلم النهار أونلاين
مصطفى هيمون يعزي في وفاة الممثل فريد الروكور.. “كان مهمش في التمثيل.. عيب عليكم مدوا قيمة للفنان”
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