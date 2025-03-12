مصطفى مازة يستقيل رسمياً من منصب المدير الرياضي لنادي اتحاد الحراش

أعلن سفيان طواهرية، رئيس نادي الاتحاد الرياضي الهاوي لمدينة الحراش، الخميس، قبول استقالة المدير الرياضي للفريق، مصطفى مازة، وذلك لدواعٍ صحية طارئة، بعد دراسة الطلب والوقوف على تفاصيله.

وأعرب طواهرية عن خالص التقدير والامتنان للجهود التي بذلها مازة خلال فترة توليه المنصب، مشيدًا بدوره الفاعل في دعم استقرار الفريق رغم قصر مدة خدمته. وأكد تفهّمه للظروف الصحية التي دفعت مازة لاتخاذ هذا القرار.

كما جدد رئيس النادي التزامه بضمان استقرار الفريق ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف الرياضية المُسطرة. وعلى رأسها العودة إلى مصاف البطولة المحترفة وتعزيز فرص المنافسة في كأس الجمهورية.

وفي ختام البيان، قدّمت إدارة اتحاد الحراش شكرها الجزيل لمصطفى مازة. مؤكدة أنه سيظل جزءًا من المنظومة الرياضية للنادي، مع تمنياتها له بالشفاء العاجل والتوفيق في مسيرته المستقبلية.