مصطلحات عامية جزائرية تدخل المعاجم الفرنسية.. تعرف عليها

نشر موقع le figaro، اليوم الإثنين، مجموعة من المصطلحات والكلمات العامية التي استعارها الفرنسيون من الجزائريين.

Bled

خلال القرن التاسع عشر، في فرنسا، بدأت اللغة عامية في الانتشار، ومن بينها BLED والتي فسرها الفرنسيون على أنها قطعة أرض شاغرة تفصل بين خندقين للعدو. كما قيل مدينة صغيرة معزولة، بدون موارد.

Maboul

والتي تعني باللغة العربية “الجنون” أو “المجنون” أو “اللاوعي”. ويتم إطلاق هذه الكلمة على الشخص الذي يعاني من حالة نفسية شديدة من الاضطراب.

وفي عام 1830 انتقلت هذه الكلمة وأخذت “صعودًا معينًا في اللغة الفرنسية، حتى أصبحت ضمن المصطلحات الفرنسية.

Clebs

ويأتي المصطلح العامي “كلاب” من “كلب” أعزكم الله، وهو نفسه مأخوذ من اللغة العربية الفصحى “كلب”.

ظهرت في فرنسا في القرن التاسع عشر، حيث احتفظت بمعناها الأصلي.

Gourbi

“غوربي” والتي تعني باللغة العامية الجزائرية منزلا من الطين ، أو كوخا أو بيتا قصديريا.

ظهر المصطلح لأول مرة في فرنسا في كتاب سفر من عام 1743.

خلال الحرب العالمية الأولى، استولى على هذا المصطلح الاستعمار الفرنسي وفسروا على أنه ملجأ مؤقت يقع في الخنادق.