مصفوت الإماراتي يتعاقد مع المدرب الجزائري فؤاد بومضل

انتقل المدرب الجزائري فؤاد بومضل إلى نادي مصفوت الإماراتي الناشط في دوري الدرجة الاولى الإماراتية بعقد لموسم واحد.

وحسبما أورده موقع “الإمارات اليوم” فإن الجزائري بومضل سيخلف المدرب الأسبق عبد الغني المهري.

وسبق للمدب الجزائري ان درب اكابر نادي حتا الإماراتي الذي حقّق معه مرتبة مشرفة باحتلاله المرتبة الخامسة.

كما نقل نفس المصدر. حديث رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت حمد الكعبي الذي قال “نتطلع لموسم إيجابي مع المدرب الجديد فؤاد بومضل. لما يتمع من إمكانيات بارزة وممزية”.

وأضاف “سنقوم بدورنا بتوفير كل سبل النجاح في المرحلة المقبلة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]