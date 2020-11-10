مصفي بنك الخليفة.. 2000 مليار من أموال البنك لاتزال عالقة وهذه الأسباب

استمع اليوم قاضي الجلسة في قضية الخليفة لبادسي منصف المصفي لمجمع الخليفة بنك.

القاضي: ماهي الحوصلة بعدما قمتم بعملية تصفية لبنك الخليفة

بادسي: كنت مصفي مجمع لكن كانت عامة كنت مكلف بكامل المؤسسة قانونيا بتعين من البنك من 29 ماي 2003 .

بادسي:ليومنا هذا كل الفروع اغلقت لايزال إلا البنك .. يوجد لدينا مايقارب 20 مليار دينار لكي يتم استرجاعهم ويوجد لدينا حوالي 1500 غرامة مع العدالة التي لاتزال لحد الساعة.

بادسي: لايزال يوجد امامنا عامين عمل للتصفية النهائية .. الحقيقة توجد الكثير من العراقيل الكثيرة فمنذ مدة ونحن نعمل بدون أوامر.

بادسي: لاتوجد أوامر للعمل حتى من بنك الجزائر

القاضي: بالنسبة للزبائن

بادسي: كارثة كارثة مثلا لو اخذنا اي شركة توجد لدينا ديون عندها بالارقام والوثائق ٬ لاسترجاع اموالنا يتم تعيين خبير من العدالة ٬ وهذا الذي يؤخرنا لعدة اشهر وهذا الامر حصل عدة مرات.

بادسي: يوجد لدينا بعض السياسيين يصرحون ويتوجهون بكلامهم مثلا للفلاحين على شاشات التلفاز بعدم دفع الديون المستحقة وهذا مشكل بالنسبة لنا.

بادسي:عندنا 6 الاف شخص توجد لديهم 40 مليون دينار على الأقل يجب على السياسيين متابعة تصرحاتهم السياسية وتحمل نتائجها.

بادسي:اليوم وصلنا لنتيجة 14 بالمائة بالنسبة للدين

القاضي: النسبة المئوية تاع التصفية بلغت 14 بالمائة ؟؟

بادسي: لم نستطع جمع كل الأموال توجد لدينا 30 بالمائة مخزنة بشكل معاملات

النيابة : مبالغ المؤسسات العمومية مامصريهم

بادسي: كارثة عظمى حنا قدرنا نردو 14 بالمائة لكن لم يقبلو بها وبالنسبة للاشخاص لم يقبلو بأخذ التعويضات نحن من يبحث عنهم لإرجاعها لهم مثلا ابناء الجالية يوجد لدينا 2000 شخص ننتظر ان يأتو لأخذ اموالهم ..

بادسي: يوجد لدينا 11 الف شخص مسجلين بقائمة التعويضات منهم 4 آلاف شخص قمنا برفضهم من القائمة

النيابة: غير معقول شخص يضع 7ملايير يتم تعويضه ب 60 مليون سنتيم بطبيعة الحال يرفض التعويض.

بادسي: أنا ماعنديش ضمان مانيش شركة تأمين

القاضي: الحوصلة هل تدينون لهم ام يدينون لكم ؟؟

بادسي: 86 بالمائة مبالغ ضائعة استطعنا جمع 14 بالمائة وهو مايجعل الخزينة اليوم تقريبا ضائعة

النيابة: كاين موضوع اخطر بكثير من هذه القضية وهو تحويل اموال بالعملة الصعبة خاىج الوطن

بادسي: انا محتار بصفي مصفي عن كيفية ارجاع الاموال