مصلحة الحالة المدنية ببلدية الأغواط تغرق في الفوضى والطوابير بسبب نقص وسائل العمل

تشهد مصلحة الحالة المدنية ببلدية الأغواط حالة من الفوضى والاكتظاظ بسبب الطوابير الطويلة أمام مكاتب الحالة المدنية والاقامة ومصلحة المصادقة على مختلف الوثائق الأصلية.

وتنتج عن هذه الوضعية الكارثية شجارات ومشادات بين المواطنين والموظفين بسبب الضغط الناجم عن نقص الوسائل كالأوراق البيضاء وحبر الطابعات ،

من جهة أخرى يتسبب تهاون بعض الموظفين في المصلحة في إثارة غضب وإستياء المواطنين وخلق تذمر كبير في أوساطهم.

ووصف العديد من المواطنين الوضع بالمصلحة المدنية بالمزري خاصة بالنسبة للمواطنين المسجلين بالبلدية والقاطنين بعيدا عن مقرها وهذا ما أكده بعض المواطنين ” للنهار اونلاين “.

وأكد العديد ممن تحدثت إليهم النهار أونلاين أن كل الشبابيك تضل مكتظة طوال النهار أين طاللبوا من رئيس المجلس الشعبي البلدي بضرورة بإتخاذ إجراءات لتحسين الوضع على مستوى مصلحة الحالية المدنية ببلدية الأغواط.