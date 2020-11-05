مصلحة كوفيد-19.. والي البويرة يفنّد ما جاء في الفايسبوك حول وضعيتها بمستشفى محمد بوضياف

فنّد والي البويرة لكحل عياط عبد السلام، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول وضعية مصلحة كوفيد-19 ،بمستشفى محمد بوضياف.

وأفاد بيان من الولاية، أن جناح الإنعاش في مصلحة كوفيد-19 يحتوي على 13 سرير مجهز، وعدد الأسرة المشغولة بلغت 13.

وأشار الوالي، إلى أن القدرة الاستيعابية لجناح الانعاش تقدر بـ24 سرير،13 مجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي قابلة لاستقبال 3 أجهزة أخرى.

و8 الباقية يمكن تجهيزها في حالة الحاجة بأجهزة التنفس بالتهوية العالية التدفق.

وعن الأسرة المخصصة لاستقبال المرضى المصابين بكوفيد-19، قدرت 120 سرير، فيما بلغ عدد الاسرة المفتوحة 32 سرير، والمشغولة 27 سرير.

وأعلن لكحل عبد السلام،عن إعادة فتح جناحين بقدرة استيعابية تقدر بـ32 سرير لكل جناح،(ما يمثل 64 سرير إضافي)،في حالة الحاجة.

ودعا والي البويرة، مسيري مواقع التواصل الاجتماعي،التأكد من أخبارهم قبل نشرها وأخذها من مصادرها لتفادي التهويل وزرع القلق لدى المواطنين.