مصلون يطاردون متسولا محتالا يملك سيارة «فورد» في الأخضرية بالبويرة!

كان يستجدي الصدقات قبيل وبعد صلاة الجمعة

طارد العشرات من المصلين بمسجد الرحمة بمدينة الأخضرية غرب إقليم ولاية البويرة، نهار أول أمس، محتالا انتحل صفة متسول محتاج.

بعدما اكتشفوا أنه ميسور الحال إثر مشاهدته يركب سيارة ويهم بسياقتها.

وحسب مصادر محلية، فإن المحتال الذي كان يستجدي الصدقات بباب مسجد الرحمة في مدينة الأخضرية، قبيل وبعد صلاة الجمعة،

شوهد بعد مغادرة المصلين المسجد، يتجه صوب سيارة تكاد تكون جديدة، وهي من علامة «فورد فيستا» رمادية اللون.

ولأن أحد المصلين رصده وتنبه إليه، راح يصيح بأعلى صوته ويردد عبارات جلبت انتباه الحضور، أراد من خلالها فضحه وتعرية

سلوكه، فيما حاول المحتال الفرار بفعلته والتخفي من الفضيحة، غير أن عدسات هواتف عدد من المصلين كانت له بالمرصاد.

وحسب لقطات فيديو تحصلت «النهار» عليها، فإن المحتال كان على متن سيارة تحمل ترقيم ولاية ميلة، قبل أن يركب سيارته

ويغادر إلى وجهة غير معروفة، بعدما حاصره عدد من المصلين وطردوه من وسط الحي.

وقال مصدر محلي إن عددا من المصلين أخطروا مصالح الأمن لفتح تحقيق في ملابسات القضية التي أثارت غضب رواد مسجد الرحمة وسائر سكان مدينة الأخضرية.