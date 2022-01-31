مصمودي يلتحق بالدوري القطري
بقلم كريم تيغرمت
رسم المدافع الجزائري بوعلام مصمودي، التحاقه بالدوري القطري، أين أمضى على عقد يربطه بنادي الوكرة.
وأعلنت إدارة نادي الوكرة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن ضمها خدمات مصمودي، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.
كما أرفق النادي القطري هذه التغريدة، بمقطع فيديو قدمت من خلاله لاعبها الجزائري، بقميص الفريق.
ويعلق نادي الوكرة القطري، آماله على بوعلام مصمودي، لتعويض رحيل لاعبهم المالي عثمان كوليبالي.
🎥| محارب الصحراء الجديد في قلعة الموج الازرق جاهز لقيادة خط الدفاع الوكراوي. pic.twitter.com/v2BvuVA6AQ
— نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) January 30, 2022
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