مصمودي يلتحق بالدوري القطري

رسم المدافع الجزائري بوعلام مصمودي، التحاقه بالدوري القطري، أين أمضى على عقد يربطه بنادي الوكرة.

وأعلنت إدارة نادي الوكرة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن ضمها خدمات مصمودي، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

كما أرفق النادي القطري هذه التغريدة، بمقطع فيديو قدمت من خلاله لاعبها الجزائري، بقميص الفريق.

ويعلق نادي الوكرة القطري، آماله على بوعلام مصمودي، لتعويض رحيل لاعبهم المالي عثمان كوليبالي.