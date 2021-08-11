مصمودي يلتحق رسميا بالنجم الساحلي التونسي

كشف نادي النجم الساحلي التونسي، أمسية اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الجزائري بوعلام مصمودي قادما من مولودية وهران.

ووقع الجزائري بوعلام مصمودي على عقد يمتد لـ3 سنوات حتى شهر جوان من سنة 2024، بحضور رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي.

وكان النجم الساحلي قد انتدب في وقت سابق الجزائري إلياس بن يوسف متوسط ميدان شبيبة القبائل السابق لـ3 سنوات، لكن تمت إعارته لفريق أمل حمام سوسة لمدة موسم واحد.