تكشف تقارير سرية أن المخزن المغربي يتواطؤ بشكل مفضوح في إغراق إفريقيا بسمومه، حيث قام بتشييد 6 مطارات سرية تقوم فقط بنقل الزطلة المغربية إلى وجهات إفريقية، كما قام أيضا بإنشاء مصنعين لإنتاج الحبوب المهلوسة على حدوده مع الجزائر لاستهدافها.