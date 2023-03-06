مصنعي “رونو” و”فيات”.. هذا موعد استئناف النشاط

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن إعادة بعث نشاط تصنيع المركبات من أولويات القطاع المستعجلة.

وقال زغدار إن الفرق التقنية عاكفة على دراسة الملفات المودعة. والتي تتعلق أغلبها بمصانع جاهزة لانطلاق تصنيع المركبات خاصة النفعية منها. من جرارات فلاحية، شاحنات وحافلات، مقطورات ونصف المقطورات وكذا الدراجات النارية. إذ نعمل جاهدين على إصدار أولى الاعتمادات في الأسابيع القليلة المقبلة، لتنطلق مباشرة في عمليات الإنتاج.

كما أنّ تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، على غرار مصنع FIAT بولاية وهران الذي تعرف أشغال إنجازه تقدما كبيرا. والمنتظر أن يتم تسليمه مجهزا بنهاية شهر أوت المقبل. فإن مصنع RENAULT يعرف ديناميكية جادّة لضبط تجهيزاته. وجعله يتماشى ودفتر الشروط الجديد ليستأنف نشاطه عند الانتهاء من هذه العملية قريبا. فإضافة إلى هذين المصنعين فإن المفاوضات لاتزال جارية مع بعض المصنّعين الدوليين الذين سيتم الفصح عنهم في الوقت المناسب.

وجدير بالإشارة أنّ فقط المشاريع الصناعية التي تستجيب للشروط التي تضمنها التنظيم المعمول به. وكذا انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة الصناعات الميكانيكية، هي من سيتم تجسيدها ومرافقتها.

نوّه وزير الصناعة إلى كل الأسرة الإعلامية وكذا إلى المواطنين المهتمين بملف استيراد السيارات. إلى تفادي الانصياع وراء الكم الهائل من المعلومات المغلوطة التي يقوم بنشرها بعض مّن يدعون أنهم يمتلكون المعلومة الصحيحة. بخصوص العلامات، الموديلات أو الأسعار أو غيرها.

وجدّد التأكيد على أنّ المعلومة الرسمية والصحيحة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية. والمتمثلة في وزارة الصناعة أو من خلال المتعاملين المعنيين بمنح الاعتمادات ومزاولة النشاط.

وهنأ زغدار المتعاملين الذين تحصلوا على أولى الاعتمادات داعيا إياهم إلى تقديم ملفاتهم باحترافية. من أجل حصولهم على اعتمادات لممارسة النشاط بكل شفافية وموضوعية.