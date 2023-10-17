مصنع أقلام الأنسولين.. تغطية 99 بالمائة من احتياجات السوق السنة المقبلة

أكدت المديرة العامة لمصنع تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك، مليكة درغال، أن هذه المؤسسة تفوق طاقتها الإنتاجية السنوية الـ55 مليون قلم أنسولين.

كما كشفت درغال، أن المؤسسة “ستتمكن السنة المقبلة من تغطية احتياجات السوق الوطنية بنسبة 99 بالمائة”. “لتتجه مستقبلا لتصدير منتجاتها نحو الدول الإفريقية و الأوروبية”. لافتة إلى أن الجزائر توقفت عن استيراد هذا النوع من الأقلام الموجه لمرضى السكري منذ دخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج.

للإشارة، تحتضن الجزائر لأول مرة ابتداء من يوم غد وإلى غاية 18 أكتوبر الجاري, أشغال الدورة الـ20 لاجتماع وزراء خارجية إفريقيا-دول شمال أوروبا تحت شعار ”إفريقيا-دول شمال أوروبا: تقوية الحوار على أسس القيم المشتركة”. بمشاركة حوالي عشرين وزير خارجية. بالإضافة إلى نواب وزراء ومسؤولين حكوميين كبار عن المجموعتين. إضافة إلى عديد الشخصيات التي ترأس هيئات مهمة تابعة للاتحاد الإفريقي.

400 مليون أورو فاتورة الاستيراد سنويا

في حين، كشف وزير الصناعة، علي عون، أن الجزائر ستغطي من 40 الى 50 من أدوية الانسولين.

وأفاد الوزير، إلى أنه كان يتم تخصيص 400 مليون أورو فاتورة استيراد سنويا.

كما أضاف الوزير “لماذا تم وقف مصنع الانسولين بقسنطينة منذ 10سنوات وكان يغطي كل مستشفيات؟ سنكشف كل شىء عن قريب”. مشيرا إلى أنه سيتم فتح مصنع آخر بببلدية وادي سمار الأسبوع القادم لدعم مصنع بوفاريك في إنتاج أقلام الأنسولين.

وأشار الوزير إلى أن، مصنع إنتاج أقلام الأنسولين يعتبر الثاني بعد مصنع تيزي وزو والأكبر في الجزائر. مضيفا أن المؤسسة الدانماركية والتي تعمل بشراكة مع الجزائر. تغطي 50 بالمئة من الإنتاج العالمي في إنتاج أقلام الأنسولين.