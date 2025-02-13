مصنع الإسمنت ببني صاف: تصدير حوالي 35 ألف طن من مادة الكلينكر خلال عام 2024

قام مصنع الإسمنت ببني صاف (عين تموشنت) التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”. خلال العام المنصرم بتصدير حوالي 35 ألف طن من مادة الكلينكر

وذكر قدير بوحجر في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية على هامش الطبعة السابعة للصالون الدولي للاستثمار في مجالات الصناعة و البناء و الطاقة. و اللوجستيك و التصدير (وهران إنفست إكسبو) الذي تتواصل فعالياته بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” بوهران.، أنه تم تصدير هذه الكمية من مادة الكلينكر نحو موريتانيا. انطلاقا من ميناء وهران و كذا تصدير حوالي 10 ألاف طن من الاسمنت الرمادي. (جيكا بيطون) نحو موريتانيا و النيجر عبر الطريق البري.

ويطمح مصنع الإسمنت ببني صاف هذه السنة إلى تصدير 200 ألف طن من الاسمنت الرمادي نحو دول أوروبا و مواصلة عمليات تصدير مادة الكلينكر نحو دول افريقية.يشير نفس المسؤول. مبرزا تسجيل طلبيات لتصدير هذه المنتوجات خصوصا الاسمنت الرمادي (جيكا بنيان و جيكا انجازات بأكياس 25 كلغ). سيشرع في إنتاجها خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري.

وذكر بوحجر بأن المصنع حقق خلال العام المنصرم مبيعات قدرت بحوالي 592 ألف طن من الاسمنت. الرمادي و 203 ألف طن من مادة الكلينكر و يطمح خلال العام الجاري الى بلوغ مبيعات. بحوالي 800 ألف طن من الاسمنت الرمادي و 100 ألف طن من مادة الكلينكر.