مصنع الإسمنت لبني صاف: تصدير 13 ألف طن من مادة الكلنكر إلى موريتانيا

قامت شركة الإسمنت لبني صاف بولاية عين تموشنت التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” بأول عملية تصدير إلى موريتانيا لـ 13 ألف طن من مادة الكلنكر التي تعد أحد مكونات الإسمنت.

وأفاد بيان للمجمع، أن شركة الإسمنت لبني صاف قامت يوم 18 نوفمبر بعملية تصدير كمية 13 ألف طن من مادة الكلنكر إنطلاقا من ميناء الغزوات.

وأضاف البيان أن مجمع “جيكا” من خلال هذه العملية يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات .

وأشار البيان، إلى أنه في 2018 خلال السنة الأولى من التصدير، حقق المجمع 272196 طن من الإسمنت والكلنكر ليرتفع إلى 519051 طن في عام 2019.

وأضاف أن، المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر دخل أسواق القارة الأفريقية على غرار كوت ديفوار وغامبيا وغانا وموريتانيا والسنغال والكاميرون والبنين وغينيا.