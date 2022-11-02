مصنع الحديد والصلب.. الانتاج سيصل إلى 4 ملايين طن في المرحلة الثانية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة “قطر ستيل انترناشيونال”، خالد أحمد العبيدلي، أن مصنع الشركة بالجزائر، سيبقى شاهدا على عمق العلاقات. التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحرص البلدين على الدفع بها نحو آفاق أوسع.

كما قال العبيدلي، في كلمته خلال حفل افتتاح مصنع الحديد والصلب للشركة الجزائرية القطرية للصلب: “نحتفل بافتتاح مصنع الشركة الجزائرية القطرية للصلب”. “هذا الصرح الشامخ الذي سيظل لعقود مقبلة شاهدا على عمق وصلابة الروابط التي تجمع بين قطر والجزائر”.

ونوه بأن ما يتم اليوم من تعاون في مجالات شتى بين البلدين الشقيقين هو ترجمة عملية لتميز العلاقات القطرية الجزائرية. “التي نسعى جميعا إلى دفعها نحو آفاق أوسع”. مشيدا بالاهتمام والدعم اللا محدود الذي حظي به هذا المشروع العملاق من قيادتي البلدين الشقيقين. قائلا “حظي هذا المشروع، منذ انطلاق دراسات الجدوى الاقتصادية له عام 2013 إلى يومنا هذا، بدعم لا محدود من القيادتين الرشيدتين للبلدين”. مما “مكننا أن نحتفل هذا اليوم بافتتاح واحد من أكبر المصانع في الوطن العربي”.

إنتاج الحديد سيصل 4 ملايين طن سنويا في مرحلته الثانية

في حين، أشار العبيدلي إلى أن هذا المشروع العملاق يجمع بين رؤية قطر الوطنية 2030 لتنويع مصادر الدخل والاستثمار. المبني على أسس اقتصادية صلبة في قطاعات غير نفطية، وبين رؤية الجزائر التنموية في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للأسواق العالمية. مبينا أن مصنع الشركة الجزائرية القطرية للصلب ينتج نحو مليوني طن سنويا من منتجات الحديد في مرحلته الأولى. وسيصل إنتاجه إلى 4 ملايين طن سنويا بعد اكتمال مرحلته الثانية.

كما لفت إلى أن عدد العاملين بالمصنع حاليا يصل إلى أكثر من 2400 موظف. متوقعا أن يصل العدد الإجمالي بعد اكتمال المرحلتين إلى 4 آلاف موظف.

وأشار إلى أن المصنع يوفر منتج صلب صديقا للبيئة عالي الجودة بعد أن تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب من الحصول على شهادات عالمية في هذا المجال.

ومن جانبه، ثمن طارق بوسلامة الرئيس والمدير العام لمجمع “إميتال” للحديد والصلب، الشريك الجزائري في الشركة الجزائرية القطرية للصلب. تدشين مصنع الحديد والصلب، مؤكدا أن “هذا الصرح الاقتصادي المتميز يعد فخر الشراكة القطرية الجزائرية، والعربية العربية الناجحة”.

وقال:”هذا المشروع الذي كان في بدايته حلما وأصبح حقيقة، يعتبر اليوم قطبا صناعيا وطنيا وقاريا بامتياز، بفضل حجم إنتاجه الكبير المقدر بمليوني طن سنويا”. و”التكنولوجيا المتطورة المستخدمة فيه، وقيمة الاستثمار المسخرة له، والتي تجاوزت ملياري دولار أمريكي، وأيضا العدد الكبير من اليد العاملة التي يقوم بتشغيلها”.

كما شدد على أن “هذا الإنجاز يعد أفضل تجسيد لمساعي التعاون الاستراتيجي بين بلدينا، كما يؤكد صدق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية”. التي “تجمع قطر والجزائر وقيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، فضلا عن كونه يعبر عن النجاح في الشراكات الاستراتيجية العربية العربية”.

وقال بوسلامة:”إن المصنع ذو أهمية اقتصادية كبرى، حيث لبى احتياجات السوق المحلية من جهة، كما سمح بتصدير الفائض من إنتاجه إلى الأسواق العالمية من جهة أخرى”. مضيفا “وهذا ما يسمح بتنويع مصادر الدخل الخارجي للجزائر”. “تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون في هذا المجال الاقتصادي”.

وأوضح أن المصنع صدّر نحو 200 ألف طن من الحديد عالي الجودة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري. وقال: “سنعمل جاهدين على إنجاز المرحلة الثانية للمشروع تطبيقا لمذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في شهر فبراير الماضي في الدوحة”.