مصنع السيارات “فيات”: فتح الخط الثاني للإنتاج في جوان المقبل

كشف والي ولاية وهران السعيد سعيود، أنه من المنتظر فتح الخط الأتوماتيكي. الثاني للإنتاج بمصنع السيارات من علامة “فيات” بوهران في أواخر جوان القادم. مما سيسمح برفع طاقة الإنتاج إلى 60 ألف سيارة سنويا.

وأضاف الوالي خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي. أن هذا المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي بصدد القيام باستثمارات أخرى. من شأنها أن ترفع الإنتاج تدريجيا في السنوات القادمة.

كما أشار الوالي خلال هذه الدورة عرضا لمختلف الانجازات التي حققتها ولاية وهران في السنوات الأخيرة. في مجالات السكن والمشاريع العمرانية والصحة والتربية و الموارد المائية. والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والصيد البحري و الطاقة و الفلاحة.

في سياق آخر وفيما يخص ملف البيئة فقد أوضح الوالي أن ميزانية تقدر بأكثر من 100 مليون دج خصصت لتهيئة بحيرة “ضاية مرسلي”. مشيرا الى أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير على جمال المحيط في هذه المنطقة.

كما استعرض مجمل المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الاخيرة على غرار محطة تحلية مياه البحر بالرأس الابيض والتي ستستلم في أواخر السنة الجارية. والطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار، الذي سيستلم أواخر جوان المقبل.

كما تم استلام أيضا خمسة مستشفيات تقع بقديل والنجمة (سيدي الشحمي) والكرمة ومستشفى الاستعجالات بوادي تليلات ومستشفى الحروق وغيرها من المشاريع.