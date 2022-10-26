مصنع السيارات “هيونداي” بتيارت يستأنف نشاطه بداية من يوم الغد

كشف المدير العام لمصنع تركيب السيارات tmc بالمنطقة الصناعية زعرورة عن عودة مصنع تركيب السيارات من علامة هيونداي من جديد بداية من يوم الغد 27 اكتوبر 2022.

وفي حوار خص به الإذاعة الجزائرية من تيارت قال المدير العام لمصنع تركيب السياراتtmc ان قرار إعادة إستئناف نشاط مصنع السيارات “هيونداي” جاء بقرار من السلطات العليا بالبلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. وسيكون تاريخ 27 اكتوبر 2022 إنطلاق الرسمي للمصنع برعاية والي الولاية.

وبخصوص عملية إعادة بعث المصنع قال المدير العام أنه تم إستدعاء حوالي 158 عامل كمرحلة اولى بخطي إنتاج وتركيب السيارات. وهناك مراحل اخرى تتبع لإعادة بعث 5 خطوط للإنتاج بمجموع 7 خطوط ليتم إستدعاء أكثر من 700 عامل وتم تكوينهم من قبل الشريك الكوري هيونداي. كما ان لديهم خبرة 3 سنوات. واضاف المدير العام ان هؤلاء العمال إستفاذوا من الذهاب الطوعي وسيتم إستدعائهم للعمل عبر مراحل.

وتابع المدير العام لمصنع السيارات “هيونداي” حول تجهيزات المصنع بالقول ان المصنع مازال نفس الذي حيث لم يتم تصريح جميع العمال الذي كانوا. اين تم الإحتفاظ باليد العاملة للحفاظ على خطوط الإنتاج. مؤكدا ان المصنع لديه 3 خطوط الدعم،الإنتاج ومراقبة النوعية والجودة. كما ان المصنع مازال نفس المنوال الذي حيث لم يتم تصريح جميع العمال الذي كانوا اين تم الإحتفاظ باليد العاملة للحفاظ على خطوط الإنتاج.

وقال خالد جاب الله ان عملية تجهيز المصنع لإعادة إستئناف النشاط لم تكن منذ أسابيع وإنما منذ 4 أشهر .أين تم مراجعة كل التجهيزات والمعدات.واكد ذات المسؤول انه سيتم إعادة بعث المصنع من جديد تدريجيا.

أما عن عملية التسويق قال خالد جاب الله ان المصنع مخصص لعملية الإنتاج فقط اما التسويق فهناك وحدة بالعاصمة معروفة بالتسويق وهي علامة سيما لسيارات هيونداي كما تتواجد فروع اين تم فتح فرع بتيارات لتسهيل عملية التسويق وأيضا بتسمسيلت. كما سيتم فتح فروع اخرى في المستقبل.