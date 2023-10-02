مصنع الشلف للإسمنت.. منتج جديد يحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية

تحصلت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية (CE) لمنتج إسمنت “جيكا بيطون” CEM I 42.5R. وبهذا يصبح المنتج الخامس للمصنع الذي يتحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية.

وحسب مدير هذه المؤسسة، جمال سوالمية على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي والعربي للإسكان التي جرت بمقر مديرية السكن

كشف ان أن المنتج هو إسمنت بورتلاندي للخرسانة عالية الأداء ذو مقاومة سريعة على المدى القصير مخصص للمناطق ذات الجو البارد لاسيما خلال فصل الشتاء و التي يجب أن تكون فيها مدة نزع القوالب قصيرة ، لافتا إلى أن درجة تصلب هذا المنتج الجديد تفوق 20 ميغا باسكال خلال يومين.

وأضاف ذات المسؤول انه إستجابة لطلبات السوق وتصنيع مادة الإسمنت وفق المعايير الأوروبية والعالمية بما يسمح بتسويقها نحو وجهات دولية مستقبلا، علما أن 4 منتجات أخرى تحصلت سابقا على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية هي جيكا بيطون (N42.5)، جيكا بنيان (N32.5)، جيكا إنجازات (N52.5) وجيكا مضاد (N42.5N-SR5).

وتبلغ قدرات إنتاج امؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف التي تتوفر على ثلاثة خطوط للإنتاج، 4.2 مليون طن من الإسمنت و 3.6 من الكلينكر. في حين تنتج حاليا 7 منتجات، 5 منها متحصلة على شهادة مطابقة المعايير والمقاييس الأوروبية.