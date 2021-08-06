مصنع بلارة للحديد في جيجل وفّر 1.5 مليون لتر من الأكسجين الطبي خلال شهر

تمكنت وحدة الفصل بين الغازات على مستوى مصنع الحديد والصلب في بلارة بجيجل من توفير 1.5 مليون لتر من سائل الأكسجين الطبي الموزع في اقل من شهر على مستشفيات ولايات الوطن.

وحسبما جاء في البيان الصادر عن الشركة الجزائرية القطرية. فإن توفير هذه الكمية من سائل الأكسجين الطبي لصالح المصابين بكوفيد 19. جاء في وقت تشهد فيه بعض المستشفيات ضغط كبير بسبب الإرتفاع في عدد المرضى. كما تمكن عدد من المهندسين المحليين العاملين بوحدة فصل الغازات بمركب الحديد و الصلب في جيجل من اعادة تشغيل وحدة انتاج الاكسجين الطبي لولاية سطيف. الذي يوفر ما بين 300 و 400 قارورة اكسجين طبي يوميا.