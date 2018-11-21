مصنع بيجو الجزائر يدخل مرحلة الدراسة التقنية

دخل مصنع بيجو الجزائر لتركيب السيارات، مرحلة الدراسة التقنية الخاصة بأرضية الموقع المتواجد ببلدية طفراوي ولاية وهران، على مساحة إجمالية تقدر ب 120 هكتار.

وحسب ما أفاد به مصالح الولاية، فإنه يتوقع الشروع في الإنتاج السنة القادمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف مركبة سنويا كمرحلة أولى.

مع توقعات رفع الطاقة الإنتاجية خلال 4 سنوات التي تلي بداية التركيب.

و جاء في دفتر الشروط المتعلق بهذا المشروع، بلوغ نسبة إدماج تصل الى حدود 42 بالمائة.

و قد تم تنصيب المقاولة المكلفة بتهيئة منطقة النشاطات بطفراوي، التي ستحتضن مصنع بيجو لإنتاج السيارات.

حيث تتمثل طبيعة الأشغال في فتح الطرقات ووضع مختلف الشبكات، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز والهاتف والتطهير وغيرها على أن تنطلق الاشغال في الأسابيع القادمة .

وقد تم تخصيص لعملية تهيئة منطقة النشاطات المذكورة، التي تتوفر على 150 قطعة أرضية موجهة للمستثمرين، غلاف مالي يناهز 600 مليون دج منها 120 مليون دج كشطر أول.