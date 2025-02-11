مصنع تفاديس لإنتاج السكر يدخل مرحلة الإنتاج قريبا

قام وزير الصناعة، سيفي غريب، بمعاينة مشروع تكرير السكر “تافاديس”، التابع للشركة القابضة مدار، بالمنطقة الصناعية الأربعطاش، بعد تحويله إليها في إطار تحويل الأملاك المصادرة، والذي سيدخل مرحلة الإنتاج قريبا.

وحسب بيان للوزارة، تقدر طاقة المصنع الانتاجية ب2.000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر المكرر. السكر الأبيض “1.300 طن”، والسكر البني “200 طن”، والسكر السائل “450 طن”.

وسيدخل المصنع، الذي جهز بآخر التكنولوجيات لتكرير السكر، في المرحلة التجريبية نهاية شهر مارس.

ليدخل بعدها مرحلة الإنتاج رسميا، حيث سيسمح بتوفير 1.200 منصب شغل، منها 500 مباشر و 700 غير مباشر.

ويطمح مجمع مدار، في مرحلة ثانية، إلى توسيع هذا المشروع وانجاز مصنع مماثل لانتاج السكر انطلاقا من الشمندر السكري بولاية ورقلة. ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج في غضون ثلاث سنوات.

وأبدى غريب اعجابه بهذا “الصرح” الذي يعد نموذجا لبعث المشاريع المصادرة. وتحديا جديدا لمجمع مدار بعد إعادة بعثه بخبرة وإطارات جزائرية شابة مشيدا بجهود الإطارات والعمال في هذا الخصوص.

وأوضح الوزير، بأن هذا المصنع، الذي سيتم تدشينه قريبا، سيساهم في دفع العجلة التنموية. ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ويأتي ذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة ببعث الوحدات الصناعية المسترجعة في إطار مصادرة الأملاك المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية.

وأكد الوزير مجددا مرافقة دائرته الوزارية لكل المشاريع الصناعية والتنموية.