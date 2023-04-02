مصنع جديد لتحويل الحديد والمعادن يدخل مرحلة الإنتاج بتماسين

دخل مصنع جديد لتحويل الحديد والمعادن مرحلة الإنتاج الفعلي ببلدية تماسين بولاية توقرت بقدرة إنتاج تصل إلى 200 ألف طن سنويا من مختلف المواد الحديدية. بعد الاستفادة من إجراءات رفع العراقيل التي تم إقرارها لمشاريع الإستثمار.

وحسبما علم اليوم الأحد، من مدير الصناعة حسين همال. فإن هذا المشروع الصناعي الهام الذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 24 هكتارا يتوفر على عدة وحدات لتصنيع مختلف أنواع الحديد على غرار السبائك والقضبان والأسلاك الصلبة.

كما تكتسي هذه المنشأة الصناعية التي تندرج في إطار الاستثمار الخاص قيمة اقتصادية وتنموية هامة للمنطقة. سيما وأنها تساهم في تشغيل أزيد من 300 عامل من مختلف التخصصات والمؤهلات. فضلا عن ضمان تغطية حاجيات السوق المحلية. وكذا تموين ست ولايات أخرى بمنطقة الجنوب الشرقي للوطن بالمنتجات الحديدية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصنع الذي شرع في إنجازه سنة 2017 يعد من ضمن 11 مشروعا استثماريا بولاية توقرت. الذي استفاد من إجراءات رفع العراقيل. وساهم بشكل ملموس في إنعاش النسيج الصناعي بالولاية وتطوير قدراته. واستحداث مناصب العمل لفائدة طالبي الشغل بالمنطقة.