مصنع جديد للهواتف الذكية بوهران.. إنتاج 6000 جهاز يوميًا

عاين، إبراهيم أوشان، والي ولاية وهران، اليوم الأربعاء، مصنعًا متخصصًا في صناعة الهواتف الذكية بالمنطقة الصناعية السانيا.

وحسب بيان لمصالح الولاية، اطلع الوالي خلال الزيارة على مختلف ورشات وتجهيزات المؤسسة التي تركّز على التصنيع المحلي 100 بالمئة. ونقل التكنولوجيا من إحدى أكبر الشركات الصينية، كما ستساهم في توفير 400 منصب شغل.

وأكّد الوالي على أهمية هذا المشروع الذي يعَدُّ مكسبا للولاية، وسيساهم في دعم الإنتاج الوطني، ولا سيّما تصنيع هواتف مؤمّنة توفّر الحماية ضد الاختراق.

وسيتمّ قريبا تدشين الوحدة التي دخلت مرحلة الاستغلال الفعلي، حيث سيتم تصنيع 6000 هاتف ذكي يوميا.

ويعدّ هذا المشروع تجسيدًا واضح لجهود الدولة في مرافقة الاستثمار.