مصنع جزائري-أمريكي لإنتاج أنابيب البترول والغاز

أبرمت اتفاقية شراكة جزائرية-أمريكية لإنشاء مصنع لإنتاج أنابيب البترول والغاز، بعدما كانت الجزائر تستوردها.

ويدخل المصنع مرحلة الإنتاج خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 بالمنطقة الصناعية الجديدة ببلدية حاسي بن عبد الله بولاية ورقلة، حسبما أفاد به مسؤولو غرفة التجارة والصناعة “الواحات”، يوم الأربعاء.

الإتفاقية تمت بين شركتي “طاسيلي فوراج” ( حفر وتنقيب) و”نوها” (حفر وتنقيب بالآبار العميقة والأرتوازية) من الجانب الجزائري وشركتي “سوميت أنترناشيونال” و”تيجا توبولار إينك” من الجانب الأمريكي المختصتين في إنتاج الأنابيب الصلبة للبترول والغاز بكل أنواعها وأحجامها، بواقع 70 % للطرف الجزائري و30 % للشريك الأمريكي.

ويُرتقب إطلاق أشغال إنجاز هذا المشروع خلال السداسي الثاني من 2020، فيما سيشرع في مرحلة الإنتاج خلال الثلاثي الأول 2021، حيث يتوقع أن تصل طاقة الإنتاج إلى 150 ألف طن سنويا.

وستشرف غرفة الصناعة والتجارة “الواحات” بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين على عملية تكوين وتحسين المستوى وكذا المرافقة لليد العاملة المتوقع توظيفها مع بداية انطلاق الأشغال بنحو 300 منصب شغل.